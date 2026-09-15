ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Лили-Роуз Депп поразила всех своим футуристическим образом от Chanel на премьере фильма

Изящные детали её образа создали эффектный ансамбль, привлекавший внимание своей продуманной эстетикой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

27-летняя актриса Лили-Роуз Депп посетила премьеру научно-фантастического фильма Alpha Gang на Международном кинофестивале в Торонто. Для выхода она выбрала лаконичное платье Chanel с заниженной линией талии из осенней коллекции бренда 2026 года.

Платье было выполнено в модном оттенке сливочного масла и сочетало в себе ретро-эстетику с безупречной современной лаконичностью. Модель с округлым вырезом и длинными рукавами плотно облегала фигуру, а бедра подчеркивали объемные боковые драпировки, переходящие в авангардную юбку.

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Это платье, созданное дизайнером Маттье Блази, объединило в себе сразу несколько модных отсылок. Вторая коллекция дизайнера для Chanel продолжила его характерное переосмысление кодов французского дома — от вариаций на тему твида до намеренно преувеличенных заниженных талий в духе 1920-х годов.

Кроме того, интересный вид платью придавал вырез на спине.

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Дополнением к образу актрисы стали ювелирные украшения, в частности серьги Chanel Dazzling Star с более чем 102 бриллиантами, отсылающие к любви Габриэль Шанель к звездным мотивам.

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

В новом фильме Лили-Роуз Депп играет пришельца, которая вынуждена столкнуться с внезапным появлением человеческих эмоций.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie