Линда Евангелиста дала первое откровенное интервью и показала изуродованное пластикой тело

Линда Евангелиста - супермодель 90-х, которая принимала участие в показах самых знаменитых и культовых дизайнеров, была их музой, а также неоднократно появлялась на обложках Vogue.

С 2015 года звезду не видели, она жила затворнической жизнью, не снималась, не давала интервью и ничего не публиковала в соцсетях. Впервые она дала о себе знать в прошлом году.

21 сентября 2021 года Линда решила рассказать, что с ней случило. Модель опубликовала в Instagram текст, в котором рассказала, что стала жертвой неудачной пластической процедуры - CoolSculpting (криолиполиз). С ее помощью безоперационно холодом удаляют локальные жировые отложения.

Спустя год почти полгода, Евангелиста решилась на новый шаг - дать откровенное интервью изданию People и показать свое изуродованное тело (все фото можно посмотреть на сайте издания).

В беседе 56-летняя Евангелиста рассказывает об эмоциональной и физической боли, которая омрачила ее жизнь в последние годы после CoolSculpting.

"Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю", — сквозь слезы рассказывает она журналу People. "Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могла больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу заговорить".

В течение трех месяцев после лечения Евангелиста начала замечать выпуклости на подбородке, бедрах и в области бюстгальтера. Те же области, которые она хотела уменьшить, внезапно увеличились. Затвердели, а затем онемели.

"Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так", - говорит Евангелиста, и она начала сидеть на диете и больше заниматься спортом - "Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума".

Линда Евангелиста до пластики / Getty Images/Fotobank

Наконец, в июне 2016 года она пошла к своему врачу ей поставили диагноз - парадоксальная жировая гиперплазия. В тот момент, Линда подумала: "Что это, черт возьми, такое?" И он сказал мне (врач - ред.), что никакие диеты и никакие упражнения никогда не исправят ситуацию".

Парадоксальная жировая гиперплазия является редким побочным эффектом, которым страдают менее 1% пациентов после CoolSculpting. В таком случаи процесс замораживания вызывает утолщение и расширение пораженной жировой ткани.

"Пациенты приходят, чтобы что-то уменьшить, а теперь оно увеличено. И проблема с парадоксальной жировой гиперплазией заключается в том, что в некоторых случаях она может не исчезнуть. Во многих случаях пораженные участки больше не поддаются липосакции", - прокомментировал доктор Алан Матарассо, пластический хирург из Нью-Йорка.

Лида отметила, что не может больше смотреть в себя в зеркало или надеть платье. Выпуклости на ее теле натирают, поэтому вынуждена носить специальные пояса, которые препятствуют этому. Свое тело она больше не узнает.

На интервью бывшая модель решилась, поскольку считает, что ее история может помочь другим.

"Я надеюсь, что смогу избавиться от части позора и помочь другим людям, которые находятся в такой же ситуации, как и я. Это моя цель", - сказала Линда.

Также отметим, что в сентябре Евангелиста подала иск против материнской компании CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., о возмещении ущерба в размере 50 миллионов долларов, утверждая, что она не могла работать после прохождения семи сеансов CoolSculpting с августа 2015 года по февраль 2016 года.

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