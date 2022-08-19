Линда Евангелиста впервые снялась для Vogue после изуродовавшей ее косметической процедуры

В 90-х она была королевой подиума, но из-за побочных эффектов от косметической процедуры полностью пропала с радаров поклонников. Похоже, что Линда вернулась и полюбила новую себя.

Супермодель 90-х Линда Евангелиста вернулась в модную индустрию и снялась в первой за много лет фотосессии для издания Vogue. Она позировала в нарядах от Richard Quinn, Dolce&Gabbana и Chanel, которые практически полностью скрывали ее тело.

Единственное что было видно - лицо модели. Визажисты во время работы использовали специальные тейпы, чтобы немного натянуть кожу у скул и глаз и визуально, таким образом, скрыть последствия неудачной процедуры CoolSculpting.

Также модель дала откровенное интервью, где рассказала о годах свое жизни в затворничестве, сыне и судебном иске.

"Если бы я знала, что побочные эффекты могут включать в себя потерю средств к существованию, и вы в конечном итоге впадете в такую ​​депрессию, что возненавидите себя, я не пошла бы на такой риск. Эти рекламные ролики CoolSculpting крутились все время на CNN, на MSNBC, снова и снова, и там спрашивали: "Тебе нравится то, что ты видишь в зеркале?". Они говорили со мной. Речь шла о жире в тех областях, откуда он никак не уходит. Там было сказано, что никаких простоев, никаких операций, и... Я выпила волшебное зелье, потому что я немного тщеславна. Поэтому я пошла на это — и это имело неприятные последствия", - сказала модель.

Из-за трудного психологического состояния Линда перестала есть.

"У меня разрезы по всему телу. Мне наложили швы, я носила компрессионное белье под подбородком, все тело было туго опоясано в течение восьми недель — ничего не помогало. Я была так растеряна, я только что потратила все эти деньги, и единственным способом, который я могла придумать, чтобы исправить это, был отказ от еды, поэтому я просто пила воду. Иногда я ела стебель сельдерея или одно яблоко. Я теряла рассудок".

Ей было очень трудно скрывать свою депрессию от сына сына Августина Джеймса, которого она родила от Франсуа-Анри Пино, но он заметил, что его мать "ментально была другой".

"Что действительно поразило меня в самое сердце, так это то, что он сказал мне: "Помнишь, когда ты была такой веселой? Помнишь, когда ты все время улыбалась?". Это был такой невинный комментарий. С этим нужно было справиться. Он был настолько понимающим, каким только может быть 13-летний ребенок. Я объяснила ему, что будет судебный процесс, и сказала: "Ты можешь услышать что-то, что тебя смутит". А он сказал: "Почему я должен быть смущен? Мне грустно за тебя. Я не смущаюсь". Затем он сказал: "Я позабочусь о тебе, не волнуйся". Какой родитель захочет быть обузой для своего ребенка?".

Напомним, что супермодель подала в суд на косметическую компанию, проводившую процедуру - Zeltiq Aesthetics. В июле она заявила, что иск был урегулирован. Теперь модель пытается полюбить себя такой, какая она есть.

"Мне всегда казалось, что мы создаем фантазию. Мы создаем мечту. На этой съемке позаботились о том, чтобы скрыть то, что вызывает во мне неуверенность, так что я просто занимаюсь своим любимым делом".

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