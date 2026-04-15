Линдсей Логан продемонстрировала новый образ на съемочной площадке сериала

Актриса Линдсей Логан начала работу над мини-сериалом, который снимают для стриминга Hulu. Работа над проектом частично проводится на улицах города, поэтому папарацци могут фотографировать актеров во время съемок.

Логан в одной из сцен на этот раз была одета в серую футболку с принтом и широкую и легкую юбку со складками и высокой посадкой, которую украшал пояс на талии. Лук она дополнила плетеными белыми балетками и вместительной коричневой сумкой с короткими ручками.

В кадр также попала актриса Шейлин Вудли, которая играет в сериале няню и маленькая девочка, которая, вероятно, играет роль дочери героини Логан. Также известно, что у сериала снимется актер Кит Харингтон, звезда «Игры престолов».

По сюжету сериала, компульсивная лгунья Слоун Каравей (Вудли) обманом устраивается к красивой и харизматичной Вайолет и Джею Локхартам. Кажется, она наконец-то получила работу своей мечты, но Слоун не подозревает, что попала в дом, переполненный тайнами, которые вот-вот взорвутся — с потенциально катастрофическими последствиями для всех.

Кроме главных ролей в сериале, Линдси и Шейлин также выступят исполнительными продюсерами.