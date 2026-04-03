Линдсей Лохан заметили на съемках мини-сериала с запутанным сюжетом

Линдсей Лохан на съемках сериала / © Getty Images

После перерыва в работе и рождения ребенка актриса вернулась к актерству и после нескольких довольно банальных романтический комедий для Netflix, расширила свой список проектов, в частности согласилась на драматическую роль. Мини-сериал Count My Lies снимают для Hulu и она в нем работает вместе с Шейлин Вудли. Обеих актрис вчера видели на съемочной площадке в Нью-Йорке.

Линдсей Лохан и Шейлин Вудли / © Getty Images

Гардероб Линдсей в фильме будет стильным, но лаконичным, на что намекают первые фотографии папарацци. Актрису заметили в джинсах прямого кроя, которые она носила с лоферами, рубашкой и удобной замшевой курткой-жакетом.

Линдсей Лохан / © Getty Images

По сюжету сериала, компульсивная лгунья Слоун Каравей (Вудли) обманом устраивается няней к красивой и харизматичной Вайолет (Лохан) и Джею Локхартам. Кажется, она наконец-то получила работу своей мечты, но Слоун не подозревает, что попала в дом, переполненный тайнами, которые вот-вот взорвутся — с потенциально катастрофическими последствиями для всех.

На первый взгляд кажется, что это довольно банальная история, которую поклонники детективов и триллеров не раз видели на экранах, впрочем, книга по которой снимают сериал популярна, поэтому, вероятно, этот проект тоже будет успешным.