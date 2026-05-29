Линдсей Лохан показала милое фото с сыном
Звезда поделилась редким снимком в Сети.
39-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram фотографией, которая умилила ее поклонников. Звезда запечатлена в обнимку со своим сыном — 2,5-летним Луайем.
Мальчик крепко обнимает маму и целует ее в щеку. «Счастливая мама», — кратко подписала фото Лохан.
Отметим, отец Луайя — арабский финансист Бадер Шаммас, за которого актриса вышла замуж в 2022-м. А познакомилась с ним Линдсей в 2019 году в Дубае, где она проживает с 2014-го.
Бадер поддерживает возвращение жены на экраны. Он даже выступил в роли исполнительного продюсера одного из ее камбэк-фильмов — романтической комедии «Ирландское желание».
Ранее, напомним, Линдсей Лохан заметили на съемочной площадке сериала-триллера, который получил название Count My Lies и в нем также снимаются Шейлин Вудли и Кит Харингтон.