Линдсей Лохан показала милое фото с сыном

Звезда поделилась редким снимком в Сети.

Юлия Кудринская
Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Associated Press

39-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram фотографией, которая умилила ее поклонников. Звезда запечатлена в обнимку со своим сыном — 2,5-летним Луайем.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Мальчик крепко обнимает маму и целует ее в щеку. «Счастливая мама», — кратко подписала фото Лохан.

Отметим, отец Луайя — арабский финансист Бадер Шаммас, за которого актриса вышла замуж в 2022-м. А познакомилась с ним Линдсей в 2019 году в Дубае, где она проживает с 2014-го.

Бадер поддерживает возвращение жены на экраны. Он даже выступил в роли исполнительного продюсера одного из ее камбэк-фильмов — романтической комедии «Ирландское желание».

Линдсей Лохан с мужем и сыном / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ранее, напомним, Линдсей Лохан заметили на съемочной площадке сериала-триллера, который получил название Count My Lies и в нем также снимаются Шейлин Вудли и Кит Харингтон.

