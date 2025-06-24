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Линдсей Лохан показала редкие фото с мужем и сыном
Актриса поделилась кадрами из семейного архива.
38-летняя американская актриса Линдсей Лохан опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых запечатлены ее муж — арабский финансист Бадер Шаммас, и их сын Луай, которому в июле исполнится уже два года.
Мальчик запечатлен с папой в кафе за столиком, на лужайке во время игры с мячом и у папы на плечах.
«Солнце, улыбки, семейное время. Когда мы вместе, лето приятнее. Создаем воспоминания», — подписала фото актриса.
Также она поделилась фотографиями, на которых позирует с Бадером. Где именно были сделаны снимки, Лохан не уточнила. А в подписи к фото поздравила мужа с днем рождения: «С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты невероятный сын, преданный муж и самый удивительный отец. Наблюдать за тобой в нашей семье — величайший подарок. Ты заставляешь нас чувствовать себя в безопасности, желанными и любимыми. Каждый день рядом с тобой — благословение, и мне так повезло идти по жизни с тобой. Я люблю тебя бесконечно».
Линдсей выглядит потрясающе. Трудно не заметить изменения в ее внешности за последнее время. Актриса же отрицает, что прибегала к услугам пластических хирургов, а утверждает, что все дело в изменении способа жизни, питании и хорошем уходе. Она отказалась от алкоголя, курения, начала сбалансированно питаться, много спит и тренируется.
Отметим, сейчас Линдсей Лохан живет в Дубае, где в 2022 году вышла замуж, а в июле 2023-го родила сына.
Ранее, напомним, Линдсей Лохан примерила эффектные образы в новой фотосессии для известного глянца.