Линдсей Лохан продемонстрировала образ в платье на съемочной площадке сериала-триллера

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан застали за работой над новым мини-сериалом. Работа над проектом частично проводится на улицах города, поэтому папарацци могут фотографировать актеров.

В проекте она предстанет как состоятельная и стильная мама из Нью-Йорка, у которой есть секреты. Сериал получил название Count My Lies и в нем также снимаются Шейлин Вудли и Кит Харингтон.

Лохан в одной из сцен на этот раз была одета в легкое светлое платье в цветочный принт, которое носила в сочетании с коричневыми мюлями и зеленой сумкой. Образ дополняли драгоценности и очки.

В кадр также попала актриса Шейлин Вудли, которая играет в сериале няню.

По сюжету сериала, компульсивная лгунья Слоун Каравей (Вудли) обманом устраивается к красивой и харизматичной Вайолет и Джею Локхартам. Кажется, она наконец-то получила работу своей мечты, но Слоун не подозревает, что попала в дом, переполненный тайнами, которые вот-вот взорвутся — с потенциально катастрофическими последствиями для всех.

