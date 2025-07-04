Линдсей Лохан в компании мужа и сына прогулялась по Риму

Линдсей Лохан с сыном / © Инстаграм Линдсей Лохан

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38-летняя американская актриса Линдсей Лохан показала в своем Instagram серию снимков, сделанных в Риме, куда она прилетела в компании своего мужа — арабского финансиста Бадера Шаммаса, и их общего сына Луайя. Скорее всего, семья решила отправиться в столицу Италии, чтобы отпраздновать день рождения Линдсей — 2 июля ей исполнилось 39 лет.

На одном из фото они запечатлены все вместе. Актриса позирует в желтом кружевном наряде, солнцезащитных очках и панамке.

Линдсей Лохан с мужем и сыном / © Инстаграм Линдсей Лохан

Также Линдсей позировала с Луайем на руках. Лицо ребенка она не показывает, поэтому он запечатлен везде со спины.

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Линдсей Лохан с сыном / © Инстаграм Линдсей Лохан

Сын Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Показала актриса и праздничный торт со свечками. «Чувствую благодарность за еще один год вокруг солнца! Спасибо за любовь, уроки и прекрасные моменты. Интересно, что дальше?» — написала она под фото.

Торт на дне рождения Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Отметим, сейчас Линдсей Лохан живет в Дубае, где в 2022 году вышла замуж, а в июле 2023-го родила сына.

Линдсей Лохан с мужем и сыном / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ранее, напомним, Линдсей Лохан примерила эффектные образы в новой фотосессии для известного глянца.

Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images © Getty Images