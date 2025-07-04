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- Шоу-бизнес
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Линдсей Лохан в компании мужа и сына прогулялась по Риму
Актриса прилетела в Италию на кануне своего дня рождения.
38-летняя американская актриса Линдсей Лохан показала в своем Instagram серию снимков, сделанных в Риме, куда она прилетела в компании своего мужа — арабского финансиста Бадера Шаммаса, и их общего сына Луайя. Скорее всего, семья решила отправиться в столицу Италии, чтобы отпраздновать день рождения Линдсей — 2 июля ей исполнилось 39 лет.
На одном из фото они запечатлены все вместе. Актриса позирует в желтом кружевном наряде, солнцезащитных очках и панамке.
Также Линдсей позировала с Луайем на руках. Лицо ребенка она не показывает, поэтому он запечатлен везде со спины.
Показала актриса и праздничный торт со свечками. «Чувствую благодарность за еще один год вокруг солнца! Спасибо за любовь, уроки и прекрасные моменты. Интересно, что дальше?» — написала она под фото.
Отметим, сейчас Линдсей Лохан живет в Дубае, где в 2022 году вышла замуж, а в июле 2023-го родила сына.
Ранее, напомним, Линдсей Лохан примерила эффектные образы в новой фотосессии для известного глянца.