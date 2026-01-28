Линдсей Лохан в лиловых лосинах занялась пилатесом

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram серией фото и видео с тренировки по пилатесу на реформерах. Она позировала в белой футболке, лиловых лосинах и кроссовках.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

«Небольшая растяжка творит чудеса! Вторничное настроение!» — написала Лохан под фото и показала видео, как выполняет некоторые упражнения на реформере.

Отметим, Линдсей находится в отличной физической форме. Вообще, пилатес в последнее время стал очень популярен среди звезд. Им регулярно занимаются Хейли Бибер, Кенндалл Дженнер, Дженнифер Энистон и Алессандра Амбросио, что неудивительно, ведь пилатес дает максимум эффекта при минимальной возможности травматизации. Он укрепляет глубокие мышцы, улучшает осанку и силу кора, а также идеален при плотном графике.

Напомним, большую часть прошлого года Линдсей Лохан находилась в промотуре своего нового фильма «Чумовая пятница-2» («Freakier Friday»), в котором она снялась вместе с Джейми Ли Кертис. Она посещала премьеры этой ленты и выходила на фотоколлы.