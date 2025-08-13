ТСН в социальных сетях

Семейный выход: Линдсей Лохан вместе с сыном и мужем посетила зоопарк в Сиднее

Актриса поделилась семейными фото в Сети.

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан сейчас находится в промотуре своего нового фильма «Чумовая пятница-2» («Freakier Friday»), в котором она снялась вместе с Джейми Ли Кертис. Однако помимо работы она успевает и проводить время с семьей. Так, в Австралии Линдсей вместе с сыном и мужем посетили 100-летний зоопарк «Таронго», расположенный в Сиднее.

На фото актриса позировала с сыном Луайем, которому недавно исполнилось два года, а также с мужем — арабским финансистом Бадером Шаммасом.

Они кормили жирафов, познакомились с кенгуру и посмотрели на тигров. Судя по фото, семья отлично провела время вместе.

«Какой особенный день в зоопарке „Таронга“. Столько красивых животных и такие замечательные смотрители! Спасибо, что позволили нам заглянуть к вам!» — написала Линдсей под фото.

Ранее, напомним, Линдсей Лохан очаровала аутфитом на премьере фильма «Чумовая пятница» в Лондоне. Актриса появилась на ивенте в образе своей героини Анны Коулман из первого фильма. На ней было лавандовое платье макси по фигуре, которое для нее создал бренд Ludovic de Saint Sernin. Наряд имел соблазнительное декольте, а также был украшен под лифом, на талии и подоле золотистыми камнями.

