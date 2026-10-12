Линдсей Лохан вышла на прогулку с мужем и подросшим сыном: милые фото

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

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40-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram редкими семейными фотографиями, на которых запечатлена во время прогулки с мужем Бадером Шаммасом и их трехлетним сыном Луайем.

На фотографиях семья наслаждается осенней погодой на природе. Линдсей выбрала удобный спортивный образ: черный комплект, бежевый жилет и бейсболку. Ее муж также предпочел повседневную одежду — серый спортивный костюм, а маленький Луай был в джинсах и полосатом свитшоте. Мальчик бегал по траве и исследовал окружающий мир.

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Сын Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

На одном из кадров актриса идет рядом с мужем и сыном, держа малыша за руку. На других фотографиях с ребенком запечатлен Бадер.

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Линдсей Лохан с мужем и сыном, фото: instagram.com/lindsaylohan

Муж Линдсей Лохан с их сыном, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Подобные семейные снимки Лохан публикует нечасто, поэтому они вызвали интерес у поклонников.

Отметим, Линдсей Лохан и финансист Бадер Шаммас поженились в 2022 году. В июле 2023-го у супругов родился сын Луай. Актриса нечасто показывает ребенка в социальных сетях и старается оберегать семейную жизнь от излишнего внимания публики.

После нескольких лет вдали от больших голливудских проектов Лохан вернулась к активной актерской карьере. При этом она продолжает уделять много времени семье и периодически делится с поклонниками личными моментами.

Ранее, напомним, Линдсей Лохан поздравила брата с 30-летием и показала их совместные фото.

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