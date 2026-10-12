ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
16
Время на прочтение
2 мин

Линдсей Лохан вышла на прогулку с мужем и подросшим сыном: милые фото

Известная актриса поделилась серий семейных кадров в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

40-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram редкими семейными фотографиями, на которых запечатлена во время прогулки с мужем Бадером Шаммасом и их трехлетним сыном Луайем.

На фотографиях семья наслаждается осенней погодой на природе. Линдсей выбрала удобный спортивный образ: черный комплект, бежевый жилет и бейсболку. Ее муж также предпочел повседневную одежду — серый спортивный костюм, а маленький Луай был в джинсах и полосатом свитшоте. Мальчик бегал по траве и исследовал окружающий мир.

Сын Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Сын Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

На одном из кадров актриса идет рядом с мужем и сыном, держа малыша за руку. На других фотографиях с ребенком запечатлен Бадер.

Линдсей Лохан с мужем и сыном, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан с мужем и сыном, фото: instagram.com/lindsaylohan

Муж Линдсей Лохан с их сыном, фото: instagram.com/lindsaylohan

Муж Линдсей Лохан с их сыном, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Линдсей Лохан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Подобные семейные снимки Лохан публикует нечасто, поэтому они вызвали интерес у поклонников.

Отметим, Линдсей Лохан и финансист Бадер Шаммас поженились в 2022 году. В июле 2023-го у супругов родился сын Луай. Актриса нечасто показывает ребенка в социальных сетях и старается оберегать семейную жизнь от излишнего внимания публики.

После нескольких лет вдали от больших голливудских проектов Лохан вернулась к активной актерской карьере. При этом она продолжает уделять много времени семье и периодически делится с поклонниками личными моментами.

Ранее, напомним, Линдсей Лохан поздравила брата с 30-летием и показала их совместные фото.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie