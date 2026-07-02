Линдси Логан / © Associated Press

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Поскольку актрисе исполняется 40 лет, мы собрали десять фильмов с её участием, которые стоит посмотреть или пересмотреть.

1. «Злые девчонки» (Mean Girls, 2004)

Это культовая комедия, которую обожают уже более 20 лет. В центре сюжета фильма — новенькая ученица, которая попадает в компанию самых популярных девочек, но быстро понимает: выжить среди школьных интриг не так просто, как ей казалось.

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2. «Сумасшедшая пятница» (Freaky Friday, 2003)

В этом фильме мама и дочь однажды утром просыпаются в телах друг друга. И это порождает множество забавных ситуаций и дарит им важный урок взаимопонимания, ведь раньше их отношения были не из простых.

3. «Ловушка для родителей» (The Parent Trap, 1998)

Именно этот фильм сделал Линдси Логан мировой звездой. Актриса снялась в фильме ещё в детстве и сыграла сразу двух близняшек, которые случайно находят друг друга в летнем лагере и решают помирить своих разведённых родителей.

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4. «Безумная гонка» (Herbie: Fully Loaded, 2005)

В центре сюжета — автомобиль Герби, который вновь выходит на старт, однако эта машина вовсе не простая. Вместе с главной героиней он доказывает, что даже самый маленький может победить самых сильных.

5. «Поцелуй на удачу» (Just My Luck, 2006)

Она — настоящая любимица удачи, а он — самый большой неудачник. Однако один случайный поцелуй навсегда меняет жизнь главных героев.

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6. «Крутая Джорджия» (Georgia Rule, 2007)

В этом фильме героиня Логан проводит лето у строгой бабушки, где постепенно раскрываются семейные тайны. Это трогательная история о взрослении и сложных семейных отношениях.

7. «Незабываемое Рождество» (Falling for Christmas, 2022)

После длительного перерыва в карьере Линдси вернулась именно с этой праздничной комедией. По сюжету фильма она — избалованная наследница, которая после несчастного случая теряет память и начинает жизнь с чистого листа, ну и, конечно же, обретает любовь.

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8. «Ирландское желание» (Irish Wish, 2024)

Это романтическая история с живописными пейзажами Ирландии. Однажды загаданное желание переворачивает жизнь главной героини и заставляет её понять, чего она на самом деле хочет.

9. «Наша маленькая тайна» (Our Little Secret, 2024)

Бывшие возлюбленные неожиданно встречаются на семейном празднике и вынуждены скрывать своё прошлое от родных и новых партнёров.

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10. «Я знаю, кто меня убил» (I Know Who Killed Me, 2007)

Это психологический триллер, в котором актриса демонстрирует совершенно иную сторону своего актерского таланта. Главная героиня — молодая и одарённая Обри Флеминг — утверждает, что на самом деле она вовсе не Обри, а другая девушка — Дакота Мосс. Это сбивает с толку её друзей и семью.

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