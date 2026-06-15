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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Линдсей Лохан носит цветочные принты как в повседневной жизни, так и на съемочной площадке

Звезда активно проводит время в перерывах между работой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Getty Images

Актриса Линдсей Лохан посетила вечеринку The One Party в Нью-Йорке, где продемонстрировала стильный образ. Она выбрала яркий лонгслив с крупным желтым цветочным принтом от известного бренда Alaia, который носила в сочетании со светлыми джинсами Chanel и сумкой, идеально сочетавшейся с верхом наряда.

Кроме того, этот наряд Линдсей дополнила причёской в виде хвоста и босоножками от Aquazzura со стразами. Гламура и шика образу придавал роскошный макияж актрисы.

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Однако этот выход актрисы в свет состоялся в перерыве между съемками в сериале «Count My Lies», в котором также снимаются Шейлин Вудли и Кит Херингтон.

Недавно папарацци также сфотографировали актрису во время съемок, и на снимках она была в легких шортах-бермудах от Victoria Beckham и майке цвета сливочного масла. Яркими акцентами образа стали туфли и красная сумка с длинными ручками.

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Сюжет сериала будет рассказывать историю женщины, которая обманным путём устраивается на работу в состоятельную семью. Кажется, она наконец-то получила работу своей мечты, но не подозревает, что попала в дом, переполненный тайнами, которые вот-вот взорвутся — с потенциально катастрофическими последствиями для всех. Сериал основан на романе Count My Lies («Посчитай мою ложь») писательницы Софи Става.

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Дата публикации
Количество просмотров
166
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