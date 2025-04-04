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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

Линдсей Лохан в лавандовом, а Джейми Ли Кертис - в желтом: актрисы вышли вместе на сцену

Они посетили вместе фестиваль, чтобы раасказать о фильме «Чумовая пятница».

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Линдсей Лохан посетила фестиваль CinemaCon в Лас-Вегасе и вышла на сцену во время презентации там второй части фильма «Чумовая пятница». Компанию ей на мероприятии составила Джейми Ли Кертис, которая тоже сыграла в этой культовой комедии.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

На Линдсей было винтажное лавандовое мини-платье от Chanel на тонких бретельках, которое она носила в сочетании с бежевыми слингбэками от этого же бренда. Также актриса уложила волосы в голливудскую волну, сделала макияж и дополнила свой образ золотым браслетом The Love от Cartier и часами Cartier Tank Americaine.

Джейми Ли Кертис отдала предпочтение желтому костюму-тройке и туфлях на каблуках.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

С момента выхода первой части фильма «Чумовая пятница» прошло 22 года. Премьера второй части запланирована на 8 августа 2025 года. В преддверии премьеры Disney уже показали и постер к фильму.

Кадры со съемочной площадки фильма уже неоднократно попадали в объективы папарацци.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
171
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