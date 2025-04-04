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- Шоу-бизнес
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Линдсей Лохан в лавандовом, а Джейми Ли Кертис - в желтом: актрисы вышли вместе на сцену
Они посетили вместе фестиваль, чтобы раасказать о фильме «Чумовая пятница».
Линдсей Лохан посетила фестиваль CinemaCon в Лас-Вегасе и вышла на сцену во время презентации там второй части фильма «Чумовая пятница». Компанию ей на мероприятии составила Джейми Ли Кертис, которая тоже сыграла в этой культовой комедии.
На Линдсей было винтажное лавандовое мини-платье от Chanel на тонких бретельках, которое она носила в сочетании с бежевыми слингбэками от этого же бренда. Также актриса уложила волосы в голливудскую волну, сделала макияж и дополнила свой образ золотым браслетом The Love от Cartier и часами Cartier Tank Americaine.
Джейми Ли Кертис отдала предпочтение желтому костюму-тройке и туфлях на каблуках.
С момента выхода первой части фильма «Чумовая пятница» прошло 22 года. Премьера второй части запланирована на 8 августа 2025 года. В преддверии премьеры Disney уже показали и постер к фильму.
Кадры со съемочной площадки фильма уже неоднократно попадали в объективы папарацци.