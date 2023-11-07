Лирично и чувственно: Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан презентовали дуэтную песню о любви

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская и заслуженный артист Украины Михаил Грицкан представили новую дуэтную работу "Затримайся хоч на мить".

Михаил Грицкан и Екатерина Бужинская/Прессслужба

Месседж этой песни в том, что, несмотря на любые жизненные обстоятельства, важно не забывать о самом ценном, ведь все проходит, а любовь вечна.

"Нам всем не хватает в сегодняшнее время настоящих чувств, искренности и этого божественного. Песня "Затримайся хоч на мить" показывает, что любовь — это как раз то чувство, которое дает людям крылья, надежду. И именно во время войны любовь дает силу", – поделилась Екатерина.

Екатерина Бужинская/Прессслужба

"Мы живем в непростое время. И очень важно в нужный момент задержаться на миг, посмотреть в глаза и сказать те слова, которые держишь в сердце. Это может изменить жизнь и наполнить ее новым смыслом. Во время этой песни хотел бы, чтобы все вспомнили самые лучшие моменты своей жизни, которые были, какие есть и которые еще обязательно будут", – сказал Михаил.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан/Прессслужба

Автором композиции является известный поэт Александр Яременко, написавший более 1000 песен.

Стоит отметить, что артисты объединились в большой тур "ВОЛЯ" для помощи родной Украине. На каждом концерте исполнителей проходит благотворительный аукцион, все средства которого идут на нужды наших защитников. С начала войны со всех концертов с участием Михаила и Екатерины на благотворительность было направлено более 4 млн грн.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан/Прессслужба

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан получили награды "За содействие войску" главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

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