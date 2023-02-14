"Лизь нужен нам всем": пес Патрон спел забавную песню о любви (видео)

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных пес-сапер Патрон мило поздравил фолловеров с праздником. Собака опубликовала интересное видео в Instagram, на котором она поет забавную песню о любви. Романтики ролику добавили мыльные пузыри в виде сердечек.

Пес также призвал подписчиков проявить свою любовь к животным: можно понести в приют вкусности или задонатить.

"Сегодня не день, а сплошные сердечки. Ну это о любви. Написал песню о любви. Можете использовать звук, чтобы отправить кому-то свой лизь.

Любовь, вы знаете, для меня самое важное чувство. Без любви ничего не будет! Но нам, украинцам, очень повезло, что у нас есть слово "кохання". Вот "кохання" оно одно на всю жизнь. Не часто, но бывает, что любовь приходит несколько раз. Это счастливый билет, не иначе.

Но есть одна самая главная любовь: любовь без "но", "потому что", "ведь". И это любовь животных к вам. Никто и никогда вас не будет любить так же, как любят вас домашние питомцы. Мы любим до слюнки, до дрожи, до головокружения!

Предлагаю в этот день получить самую большую дозу любви. Зайдите в приют к животным. Купите игрушки, вкусности и получите просто ванну из нежности и любви. Возможно, вам захочется унести одного из любчиков домой. И это было бы здорово. А если нет возможности забрать домой или прийти в приют — подарите свою взаимную любовь через наши с @uanimals.official собрания для животных.

Завтра последний день нашего с @pivovarovmusic сбора, и нам не хватает 200 000 гривен, чтобы его счастливо завершить. Поэтому, если у вас есть такая возможность, присоединитесь, пожалуйста.

Должен сказать, что я люблю вас. Такими, какие вы есть. Без всяких "но". Ибо вы действительно моя ванна нежности и тепла. Будьте счастливы. Присылаю каждому сердечко. И всем любовный лизь", – написал Патрон.

Напомним, ранее пес Патрон написал эмоциональное письмо российскому врагу.

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