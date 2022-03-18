Loboda опровергла, что отказалась от украинского гражданства: "У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское!"

Loboda опровергла, что отказалась от украинского гражданства: "У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское!"

На днях многие СМИ написали, что певица Светлана Лобода отказалась от украинского гражданства. Артистка опровергла эту информацию и продемонстрировала доказательства.

В своем Instagram она опубликовала видео и показала, все те заголовки в прессе, которые пестрили о том, что Loboda больше не украинка, что она отказалась от украинского гражданства в пользу европейского. Но это совсем не так.

Певица написала под видео, что у нее всегда было, есть и будет только одно гражданство, и оно украинское. А также рассказала, как старается быть полезной во время войны, живя в Европе.

"Не было времени отвечать на всякую хрень…Каждый выбирает свой путь - одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второй.

За 21 день мы сумели вывезти более 90 семей, среди них дети, бабушки, мамы. Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели.

Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, где есть доступ. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту, каждому человеку, которого еще можно спасти.

И я буду делать это, пока хватит моих сил!

Спасибо людям, которые рядом со мной - оказалось, что я живу среди Настоящих Героев!

И сегодня я призываю всех моих подписчиков слушать только свое сердце и максимально оказывать помощь тем, кто сейчас находится в критической ситуации!

П.с. да, важно. У меня ОДНО гражданство. Было есть и будет. И оно УКРАИНСКОЕ!" - написала артистка.

Ранее певица уже высказывалась о войне, записав видео, в котором рыдала на камеру. Правда, многие пользователи Instagram, увидев его, посчитали, что Лобода переиграла в кадре.

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