Лора Дерн в змеиных туфлях и кюлотах с флористическим орнаментом попала под прицел папарацци

Лора Дерн / © Getty Images

Лора Дерн попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса вышла в свет в черном наряде с белыми акцентами.

На ней было классическое пальто с белой пуговицей, черная блузка с высокой горловиной и белым принтом, черные кюлоты с белым флористическим орнаментом и черные плотные колготы.

Лора Дерн / © Getty Images

Наряд Дерн скомбинировала с черными туфлями со змеиным принтом на высоких каблуках, а также с черной сумочкой с золотой ручкой-кольцом. У нее была укладка с локонами, макияж с бежевым оттенком помады и серебряные серьги в ушах.

Напомним, Лора Дерн на премьеру фильма пришла в черном удлиненном жакете и платье трех цветов.