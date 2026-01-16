- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
Лора Дерн вышла в свет с акцентной оранжевой сумочкой, которую хотят все
58-летняя американская актриса привлекла внимание ярким аксессуаром.
Лору Дерн папарацци подловили в районе Сохо в Нью-Йорке. Звезда вышла в свет в повседневном темном луке, который разбавила ярким акцентом.
На актрисе было классическое черное пальто, черная водолазка и графитовые джинсы-клеш. Наряд она скомбинировала с черными лакированными сапогами на грубой подошве от Chanel. В руке Дерн держала элегантную кожаную сумку трендового цвета — оранжевого — от итальянского бренда Loro Piana. Она имела вытянутый геометрический дизайн. Стоимость сумки на официальном сайте – 3700 долларов.
Лора сделала укладку с локонами, макияж с коралловой помадой, надела на лицо очки с оранжевыми линзами, а руки украсила браслетами и кольцом с крупным камнем.
Напомним, в прошлый раз мы видели Лору Дерн в черных кюлотах с белым флористическим орнаментом.