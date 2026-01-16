ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
41
1 мин

Лора Дерн вышла в свет с акцентной оранжевой сумочкой, которую хотят все

58-летняя американская актриса привлекла внимание ярким аксессуаром.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лора Дерн

Лора Дерн / © Getty Images

Лору Дерн папарацци подловили в районе Сохо в Нью-Йорке. Звезда вышла в свет в повседневном темном луке, который разбавила ярким акцентом.

На актрисе было классическое черное пальто, черная водолазка и графитовые джинсы-клеш. Наряд она скомбинировала с черными лакированными сапогами на грубой подошве от Chanel. В руке Дерн держала элегантную кожаную сумку трендового цвета — оранжевого — от итальянского бренда Loro Piana. Она имела вытянутый геометрический дизайн. Стоимость сумки на официальном сайте – 3700 долларов.

Лора Дерн / © Getty Images

Лора Дерн / © Getty Images

Лора сделала укладку с локонами, макияж с коралловой помадой, надела на лицо очки с оранжевыми линзами, а руки украсила браслетами и кольцом с крупным камнем.

Напомним, в прошлый раз мы видели Лору Дерн в черных кюлотах с белым флористическим орнаментом.

41
