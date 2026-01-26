ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Лорен Санчес и ее муж-миллиардер Джефф Безос сходили вместе на показ Schiaparelli

Пара специально прилетела на Неделю высокой моды, которая стартовала во Франции.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Лорен Санчес и Джефф Безос

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Супруги Лорен Санчес и Джеффа Безоса заметили в Париже, когда они держась за руки шли на показ Модного дома Schiaparelli. Креативный директор бренда Дэниел Роузберри представил коллекцию от-кутюр на сезон весна-лето 2026.

Лорен выбрала для появления на показе изысканный, женственный и деловой костюм насыщенно-красного цвета, который включал приталенный жакет с золотой пуговицей и юбку-карандаш с высокой распоркой сзади.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Также жена американского миллиардера дополнила лук красным топом, замшевыми туфлями на высоком каблуке и сумкой из фактурной кожи рептилии, которая была украшена известным декором в виде деталей лица. Образ женщины завершали очки, макияж, драгоценности и изысканная прическа с распущенными волосами уложенными на одну сторону.

Напомним, что Лорен поклонница Модного дома Schiaparelli и даже одно из платьев от этой марки выбирала для празднования своей свадьбы с Безосом в Италии прошлым летом.

Лорен Санчес и Джефф Безос в Венеции, лето 2025 года / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос в Венеции, лето 2025 года / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос в Венеции, лето 2025 года / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос в Венеции, лето 2025 года / © Associated Press

Образы Лорен Санчес - возлюбленой Джеффа Безоса (12 фото)

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

174
