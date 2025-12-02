ТСН в социальных сетях

Лорен Санчес надела пальто и высокие каблуки для интервью: рассматриваем новый образ жены Безоса

Новая жена Безоса — 55-летняя Лорен Санчес — посетила шоу «Доброе утро, Америка», чтобы рассказать в интервью о своих планах по борьбе с бездомностью в США.

Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Getty Images

Появление на телевидении не было для женщины чем-то необычным, ведь она на протяжении многих лет сама работала телеведущей и журналисткой, поэтому знала, как одеться для эфира.

Для телевизионного появления Лорен выбрала лаконичную черную водолазку и длинное пальто с пуговицами, широкими лацканами и складками на спине, но также жена миллиардера была одета в остроносые сапоги от McQueen на высоком каблуке.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Ярким акцентом образа Лорен стала сумка, ведь в руке она держала небольшой клатч красного цвета. Волосы женщина собрала в высокий хвост и завершила образ бриллиантовыми серьгами.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Когда она появилась в студии, то можно заметить, что на Санчес также была юбка миди. А вот во время своего выступления она объявила о гранте в размере 100 миллионов долларов от Фонда семьи Безос, который будет сосредоточен на помощи семьям, которые временно потеряли убежище.

Также недавно стало известно, что семья Безос будет спонсорами экспозиции Costume Art и Met Gala. Безос и Санчес также примут участие в организации мероприятий.

