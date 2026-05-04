Шоу-бизнес
236
1 мин

Лорен Санчес в платье за более чем 2 миллиона гривен выступила на ивенте накануне Met Gala

Жена миллиардера Безоса появилась на публике в коктельном наряде 31-летней давности от John Galliano.

Алина Онопа
Лорен Санчес выступила на пресс-конференции по случаю Met Gala 2026, посвященной «Искусству костюма». Мероприятие состоялось в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Кстати, супруги Безос выступили в этом году спонсором Met Gala, инвестировав в него 10 миллионов долларов.

Там жена миллиардера появилась в винтажном коктейльном платье из шерсти с принтом «гусиная лапка» из коллекции весна-лето 1995 года бренда John Galliano.

Наряд имел длинные рукава, асимметричный вырез на спине, бантик на одном плече, который переходит в шаль-лацкан сзади, и драпировку. Это платье на маркетплейсе стоило почти 53 тысячи долларов.

Аутфит Лорен дополнила черными туфлями-лодочками. У нее была элегантная прическа, макияж с пышными ресницами, нюдовый маникюр и крупные бриллиантовые серьги в ушах.

Напомним, Лорен Санчес появилась на государственном ужине в Белом доме в изысканном черном платье макси с декольте в форме сердца.

