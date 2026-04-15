Лорен Санчес впервые ответила на жесткую критику относительно своего декольте на инаугурации Трампа

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес впервые высказалась относительно критики ее противоречивого образа на второй инаугурации Дональда Трампа.

Несмотря на ряд негативных комментариев и шуток, которые на нее свалились как лавина, бывшая журналистка утверждает, что на тот момент она была уверена, что ее наряд уместен для события.

Надела Лорен Санчес тогда белый костюм от McQueen с жакетом и брюками, который дополнила кружевным корсетом под ним, а поверх всего этого она надела шерстяное пальто от Schiaparelli с большим ворсом.

Однако больше всего внимания привлекло декольте женщины, ведь многие назвали его неуместным и даже вульгарным. Также несколько дней говорили о Марке Цукерберге, чей взгляд был пойман на декольте Лорен.

«Я думала, что оделась консервативно, я очень гордилась собой», — сказала Санчес в новом интервью изданию New York Times.

Лорен Санчес и Марк Цукерберг / © Associated Press

Сегодня все Санчес в некоторой степени согласен с критиками, по крайней мере, когда речь идет о протоколе.

«Понимаю. Без кружева в Белом доме. Приняла во внимание», — сказала она сквозь смех. Это был не ее первый модный промах в политических кругах: похожие реакции она вызвала и в 2024 году, когда появилась на государственном ужине в красном прозрачном платье с корсетомбренда Rasario.

