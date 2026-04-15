Лорен Санчес впервые ответила на жесткую критику относительно своего декольте на инаугурации Трампа
Жена миллиардера Джеффа Безоса прокомментировала свои оскорбления.
Лорен Санчес впервые высказалась относительно критики ее противоречивого образа на второй инаугурации Дональда Трампа.
Несмотря на ряд негативных комментариев и шуток, которые на нее свалились как лавина, бывшая журналистка утверждает, что на тот момент она была уверена, что ее наряд уместен для события.
Надела Лорен Санчес тогда белый костюм от McQueen с жакетом и брюками, который дополнила кружевным корсетом под ним, а поверх всего этого она надела шерстяное пальто от Schiaparelli с большим ворсом.
Однако больше всего внимания привлекло декольте женщины, ведь многие назвали его неуместным и даже вульгарным. Также несколько дней говорили о Марке Цукерберге, чей взгляд был пойман на декольте Лорен.
«Я думала, что оделась консервативно, я очень гордилась собой», — сказала Санчес в новом интервью изданию New York Times.
Сегодня все Санчес в некоторой степени согласен с критиками, по крайней мере, когда речь идет о протоколе.
«Понимаю. Без кружева в Белом доме. Приняла во внимание», — сказала она сквозь смех. Это был не ее первый модный промах в политических кругах: похожие реакции она вызвала и в 2024 году, когда появилась на государственном ужине в красном прозрачном платье с корсетомбренда Rasario.