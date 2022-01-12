Лотти Мосс сверкнула пышной грудью в розовом монокини

Сестра Кейт Мосс – Лотти – отдыхает на Карибских островах.

В своем блоге в Instagram девушка делится кадрами, на которых запечатлена в купальнике. На одном из фото модель позирует в розово-белом монокини в пикантных позах. У нее распущены белые волосы, а на лице очень легкий макияж.

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Также знаменитость показала, как летала на вертолете и была восхищена этим.

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А еще зачем-то сфотографировалась на фоне церкви в черном боди и расстегнутых ультракоротких джинсовых шортах.

Словом, эпатаж – второе имя Лотти Мосс. А скромность – не ее достоинство.

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