"Лучшая женская роль": 5 номинанток на премию "Оскар-2023"

В этом году церемония вручения премии "Оскар" пройдет в ночь против 13 марта.
Уже традиционно на мероприятии будут определены лучшие актеры, режиссеры и фильмы года. За золотую статуэтку в этот раз соревнуется пять прекрасных и талантлевых актрис.
Кейт Бланшетт
Номинирована за роль в фильме "Тар"
Актрисе 53 года и две золотые статуэтки у нее уже есть. Кейт признана одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения. За свою многолетнюю карьеру Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах и приняла участие примерно в 20 театральных постановках. В 2008 году была удостоена именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
В фильме "Тар" Бланшетт играет дирижера по имени Лидия Тар, которая переживает крайне непростой период в жизни.
Ана де Армас
Номинирована за роль в фильме "Блондинка"
Ане 34 года и эта номинация на "Оскар" для нее первая в карьере. В Фильме "Блондинка" она перевоплотилась в кинозвезду 60-х Мэрилин Монро.
Андреа Райсборо
Номинирована за роль в фильме "Ради Лесли"
Для британки это первая номинация, хотя в киноиндустрии она очень давно и снялась в огромном количестве фильмов. А вот фильм, который принес звезде эту номинацию - это малобюджетная инди-картина, где Андреа воплотила роль матери-одиночки из Техаса, которая выигрывает большую сумму в лотерею, но все деньги растранжиривает.
Мишель Уильямс
Номинирована за роль в фильме "Фабельманы"
Мишель - пятикратная номинантка на премию "Оскар", но ни разу не побеждала. В этом году звезду номинировали за роль в фильме американского режиссера Стивена Спилберга, где сыграла одну из главных ролей.
Мишель Йео
Номинирована за роль в фильме "Все везде и сразу"
Для 60-летней актрисы тоже эта номинация на "Оскар" стала первой. Она стала первой актрисой азиатского происхождения, номинированной в этой категории. В фильме она играет женщину по имени Эвелин, которая получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя, и теперь может прожить тысячи жизней и быть кем угодно, но ее цель в другом - спасти мир от волшебницы-злодейки.
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