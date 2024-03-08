"Лучшая женская роль": 5 номинанток на премию "Оскар-2024"

В этом году церемония вручения премии "Оскар" пройдет 10 марта.
Уже традиционно на мероприятии будут определены лучшие актеры и актрисы, режиссеры и фильмы года. За золотую статуэтку в этот раз соревнуется пять прекрасных и талантлевых актрис.
Аннетт Бенинг
Номинирована за роль Дайаны Найэд в фильме "Дайана Найэд"
Аннетт 65 лет и она американская актриса театра и кино. За многолетнюю карьеру успела стать обладательницей премий "Золотой глобус" и "BAFTA", а вот на премию "Оскар" ее номинировали пять раз в 1991, 2000, 2005, 2011, 2024 годах.
В биографическом фильме "Дайана Найэд" она сыграла роль Дайаны Найэд - реальной женщины которая в возрасте 60 лет решает осуществить мечту всей жизни: проплыть 110 миль в открытом океане от Кубы до Флориды.
Лили Гладстоун
Номинирована за роль Молли Беркхарт в фильме "Убийцы цветочной луны"
Лили 37 лет и она американская актриса индейского происхождения. На "Оскар" она номинирована впервые, а в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" сыграла Молли Беркхарт - коренную американку, сыгравшую важную роль в расследовании убийств в округе Осейдж в США.
Сандра Хюллер
Номинирована за роль Сандры Войтер в фильме "Анатомия падения"
Сандра - 45-летняя немецкая актриса, для которой номинация на "Оскар" в этом году стала первой в карьере. В фильме режиссера Жюстин Трие она сыграла женщину, муж которой умер при странных обстоятельствах.
Кэри Маллиган
Номинирована за роль Фелиции Монтеалегре Бернстайн в фильме "Маэстро"
38-летняя актриса номинирована на "Оскар" уже третий раз. В фильме она сыграла роль Фелиция Монтеалегре - жену композитора Леонарда Бернстайна.
Эмма Стоун
Номинирована за роль Беллы Бакстер / Виктории Блессингтон в фильме "Бедные-несчастные за роль"
В отличии от остальных номинанток, у Эммы уже есть "Оскар", который она получила за фильм "Ла-Ла Ленд". В этом году актриса опять поборется за золотую статуэтку, но уже благодаря роли в фильме "Бедные-несчастные", где сыграла эксперимент сумасшедшего хирурга.
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