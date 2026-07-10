Лучший помощник: Глоя Севиньи вышла к фотографам с 6-летним сыном

Глоя Севиньи с сыном / © Associated Press

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51-летняя актриса Глоя Севиньи привела своего 6-летнего сына Ваню на премь’еру фильма «Пятизвездочный уик-энд» в Лос-Анджелесе, где он помогал маме пройти по красной дорожке и держал шлейф её платья.

Глоя Севиньи с сыном / © Associated Press

В интервью E! News актриса рассказала, что идея, чтобы её сын держал шлейф её платья, принадлежала именно ему.

«Я подумала, что не стоит брать его с собой на красную дорожку, но он и слышать не хотел об отказе», — сказала она.

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Глоя Севиньи с сыном / © Associated Press

Необычное платье актрисы сочетало в себе три оттенка, а разрез на юбке открывал ноги. Обувь звезды была от бренда Saint Laurent.

Кроме того, на этой неделе своих дочерей миру представил актер Мэтт Деймон, который вышел на красную дорожку с четырьмя дочерьми.

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