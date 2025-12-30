Лучший стритстайл месяца: какие образы демонстрировали звезды в декабре

Сидни Суини / © Getty Images

Хайди Клум с мужем

Пару сфотографировали на прогулке в Лос-Анджелесе, когда они выгуливали своих собак. Пара была одета просто и удобно, без всего того гламура, который они обычно демонстрируют на светских мероприятиях.

Хайди Клум с мужем / © Getty Images

Лорен Санчес

Жена американского миллиардера выбрала лаконичную черную водолазку и длинное пальто с пуговицами, широкими лацканами и складками на спине, но также была одета в остроносые сапоги от McQueen на высоком каблуке.

Лорен Санчес / © Getty Images

Сидни Суини

Актриса во время промотура к фильму «Служанка» продемонстрировала много образов, но мы предлагаем вспомнить как она соединила пальто от Ermanno Scervino с меховой отделкой на воротнике с молочными сапогами и сумкой Miu Miu. В этом образе ее заметили, когда она вышла из отеля.

Сидни Суини / © Getty Images

Майли Сайрус

Певица носила серые кожаные брюки-клеш в сочетании с белой футболкой и коричневой шубой. Также она дополнила образ туфлями на каблуках, золотыми украшениями и ярким макияжем. Прическа актрисы — это был высокий пучок, из которого торчало несколько прядей, создавая некий немножко небрежный эффект.

Майли Сайрус / © Getty Images

Наталья Дайер

Звезда сериала «Очень странные дела» прошлась по Нью-Йорку в объемной шубе из длинного эко-меха роскошного молочного оттенка и с широким воротником. Свою шубу Наталья сочетала с серой мини-юбкой с разрезом на подоле, а также дополнила не очень зимней, но однозначно эффектной обувью — белыми босоножками со шнуровкой.

Наталья Дайер / © Getty Images

Аманда Сейфрид

Актриса продемонстрировала в Нью-Йорке лук от бренда Valentino, в частности яркий красный кейп и черное мини-платье. Также Аманда дополнила этот образ туфлями от Jimmy Choo, сумкой Valentino черного цвета, солнцезащитными очками и очень необычным аксессуаром — черными кружевными гольфами.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Мэрайя Кэри

Мэрайя была как всегда гламурной и изысканной, а сфотографировали ее сначала в магазине Gucci во время шопинга на курорте. Певица надела теплое пальто кремового оттенка, у которого был меховой воротник и широкий пояс. Лук Кэри дополнила теплыми перчатками, сапогами с монограммой бренда Gucci и очками. На шее у звезды сияло колье с бриллиантами, а волосы она уложила в объемные пышные локоны.

