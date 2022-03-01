Луи Томлинсон отменил концерт в Москве из-за агрессии России

Артисты со всего мира поддерживают нашу страну.

После нападения России на Украину многие знаменитость начали отменять свои выступления в Москве и других российских городах. Одним из тех, кто отказался выступать, стал Луи Томлинсон. Но также он отменил концерт и в Киеве.

Ранее артист был участником группы One Direction. В понедельник он написал в Instagram обращение к фанатам.

"В связи с недавними событиями в Украине я должен с грустью сообщить, что мои гастроли в Москве и Киеве отменены до дальнейших уведомлений. Безопасность моих фанатов - мой приоритет. Я думаю о людях Украины и всех, кто страдает в этой ненужной войне", - написал артист.

Украину поддерживает весь мир, многие звезды уже высказались. Среди них Роберт де Ниро, Брайан Кокс, Леди Гага, Пол Маккартни, Стивен Кинг и многие многие другие.

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