Луи Томлинсон отменил концерт в Москве из-за агрессии России

Артисты со всего мира поддерживают нашу страну.
После нападения России на Украину многие знаменитость начали отменять свои выступления в Москве и других российских городах. Одним из тех, кто отказался выступать, стал Луи Томлинсон. Но также он отменил концерт и в Киеве.
Ранее артист был участником группы One Direction. В понедельник он написал в Instagram обращение к фанатам.
"В связи с недавними событиями в Украине я должен с грустью сообщить, что мои гастроли в Москве и Киеве отменены до дальнейших уведомлений. Безопасность моих фанатов - мой приоритет. Я думаю о людях Украины и всех, кто страдает в этой ненужной войне", - написал артист.
Украину поддерживает весь мир, многие звезды уже высказались. Среди них Роберт де Ниро, Брайан Кокс, Леди Гага, Пол Маккартни, Стивен Кинг и многие многие другие.
Читайте также:
- Светлана Лобода со слезами на глазах рассказала, как ее родственники прячутся в Украине в подвалах и метро из-за войны
- Стася Ровинская - дочь Снежаны Егоровой - публично послала мать вслед за русским кораблем
- Ким Кардашьян на многомилионную аудиторию в Instagram восхитилась президентом Зеленским
- "Не молчи": Катя Осадчая обратилась к Анне Седоковой
- Андрей Данилко эмоционально высказался о Путине: "Тебе надо зайти в свой бункер и застрелиться на х*й!"
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн