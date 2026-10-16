Лурдес исполнилось 30: Мадонна показала редкие фото с дочерью

Мадонна с дочерью Лурдес / © Instagram Мадонны

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68-летняя американская певица Мадонна трогательно поздравила старшую дочь Лурдес Леон с юбилеем. 14 октября девушке исполнилось 30 лет, и по этому случаю артистка опубликовала в Instagram серию архивных фотографий и видео, запечатлевших разные периоды ее жизни.

Среди кадров оказался и редкий снимок, на котором Мадонна кормит грудью новорожденную Лурдес. Певица также поделилась семейными фотографиями из детства дочери и более поздних лет.

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Мадонна с дочерью Лурдес / © Instagram Мадонны

Мадонна с дочерью Лурдес / © Instagram Мадонны

Мадонна с дочерью Лурдес / © Instagram Мадонны

В поздравлении Мадонна вспомнила обстоятельства рождения Лурдес. По словам артистки, после 18 часов родов и замедления сердцебиения ребенка врачам пришлось провести экстренное кесарево сечение. Певица также рассказала, что в тот момент возле больницы находились вертолеты и съемочные группы журналистов.

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Мадонна с дочерью Лурдес / © Instagram Мадонны

Дочь Мадонны — Лурдес / © Instagram Мадонны

Мадонна с дочерью Лурдес / © Instagram Мадонны

«С днем рождения, моя Лолита! Ты пришла ко мне во сне. В лихорадочном сне под названием жизнь», — написала Мадонна.

Певица назвала их связь «библейской» и сравнила мать и дочь с двумя сторонами одной монеты. В завершение поздравления она пожелала Лурдес никогда не забывать о себе, своих мечтах и своих корнях.

Дочь Мадонны — Лурдес / © Instagram Мадонны

Дочь Мадонны — Лурдес / © Instagram Мадонны

Дочь Мадонны — Лурдес / © Instagram Мадонны

Мадонна с дочерью Лурдес / © Instagram Мадонны

Отметим, Лурдес Леон родилась 14 октября 1996 года в отношениях Мадонны с актером Карлосом Леоном. Сегодня она строит собственную карьеру в модельном бизнесе и музыке, выступая под именем Lolahol. В 2022 году девушка выпустила дебютный сингл, а в 2026-м сотрудничала с матерью над новой музыкой.

Ранее, напомним, Мадонна в ярком наряде показала, как отпраздновала 68-летие в Греции.

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