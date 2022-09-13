Лысая и со странными линиями на голове: певица Doja Cat произвела фурор своим луком на модном показе

26-летняя рэперка знает, как привлечь к себе внимание публики.

Певица Doja Cat обожает эпатировать публику своими образами. Нынешнее ее появление не стало исключением.

Звезда появилась на показе мод Vogue World: New York, состоявшемся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Рэперка сразу привлекла внимание своим экстравагантным луком.

Doja Cat была лысой. Вся ее голова и лицо были разрисованы белыми волнистыми линиями. Она сделала себе макияж с очень тонкими бровями и черными стрелками на веках. Уши артистка украсила серебряными агрессивными серьгами, шею – серебряной цепочкой, а руки – массивными кольцами.

Певица Doja Cat / Фото: Getty Images

Одета Doja Cat была во все белое: кроп-топ в рубчик, асимметричную юбку и длинное пальто из искусственного меха. Наряд она дополнила белыми потертыми сапогами.

Певица Doja Cat / Фото: Getty Images

Рэперка продемонстрировала также пирсинг в пупке.

Напомним, а на Венецианском кинофестивале Doja Cat предстала в жакете на голое тело. На голове у нее был парик с белыми волосами и тиарой.

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