Лысая Синтия Эриво в кожаном красном пальто сходила на ивент

Синтия Эриво в ярком аутфите попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла в театр Ноэля Кауарда на премьеру моноспектакля "Дракула". В нем Синтия выступила единственной актрисой, которая играет разные роли.

Эриво стильно выглядела в кожаном красном пальто, сшитом на заказ Сарой Бертон для Givenchy. Оно имело завышенные плечи и акцентированную линию талии.

Под верхней одеждой на Синтии был черный лонгслив и черные лосины. Обута она была в красные кожаные высокие сапоги со стеганым верхом от Givenchy, на высоких платформах и каблуках. В руке Эриво держала красную сумку Pinch.

Актриса, как всегда, была со своей фирменной лысой прической, макияжем с акцентом на глазах и длинным маникюром.

Напомним, Синтия Эриво пришла на кинопремию Critics' Circle Film Awards в шоколадном корсетном платье без бретелек, с драпировкой и шлейфом.