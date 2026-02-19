- Дата публикации
Лысая Синтия Эриво в кожаном красном пальто сходила на ивент
39-летняя британская актриса в ярком образе от Givenchy презентовала моноспектакль, в котором играет.
Синтия Эриво в ярком аутфите попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла в театр Ноэля Кауарда на премьеру моноспектакля "Дракула". В нем Синтия выступила единственной актрисой, которая играет разные роли.
Эриво стильно выглядела в кожаном красном пальто, сшитом на заказ Сарой Бертон для Givenchy. Оно имело завышенные плечи и акцентированную линию талии.
Под верхней одеждой на Синтии был черный лонгслив и черные лосины. Обута она была в красные кожаные высокие сапоги со стеганым верхом от Givenchy, на высоких платформах и каблуках. В руке Эриво держала красную сумку Pinch.
Актриса, как всегда, была со своей фирменной лысой прической, макияжем с акцентом на глазах и длинным маникюром.
Напомним, Синтия Эриво пришла на кинопремию Critics' Circle Film Awards в шоколадном корсетном платье без бретелек, с драпировкой и шлейфом.