Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Шоу-бизнес
41
1 мин

Лысая Синтия Эриво в кожаном красном пальто сходила на ивент

39-летняя британская актриса в ярком образе от Givenchy презентовала моноспектакль, в котором играет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Синтия Эриво

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво в ярком аутфите попала в объективы папарацци в Лондоне, когда шла в театр Ноэля Кауарда на премьеру моноспектакля "Дракула". В нем Синтия выступила единственной актрисой, которая играет разные роли.

Эриво стильно выглядела в кожаном красном пальто, сшитом на заказ Сарой Бертон для Givenchy. Оно имело завышенные плечи и акцентированную линию талии.

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво / © Getty Images

Под верхней одеждой на Синтии был черный лонгслив и черные лосины. Обута она была в красные кожаные высокие сапоги со стеганым верхом от Givenchy, на высоких платформах и каблуках. В руке Эриво держала красную сумку Pinch.

Актриса, как всегда, была со своей фирменной лысой прической, макияжем с акцентом на глазах и длинным маникюром.

Напомним, Синтия Эриво пришла на кинопремию Critics' Circle Film Awards в шоколадном корсетном платье без бретелек, с драпировкой и шлейфом.

