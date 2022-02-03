Лысый и в платье: актер в разноцветном наряде с декольте сверкнул волосатой грудью на вечеринке

Лысый и в платье: актер в разноцветном наряде с декольте сверкнул волосатой грудью на вечеринке

Актер и звезда соцсетей привлек к себе внимание провокационным луком в женском наряде.

Билли Франческа посетил вечеринку Sparkze Launch Party в Rocco's, которая прошла в Западном Голливуде, Калифорния.

Лысый актер обожает быть в центре внимания, поэтому для этого он всегда выбирает яркие эпатажные образы.

На пати Франческа надел разноцветное полосатое платье макси без рукавов и с V-образным вырезом, сквозь который выглядывала его волосатая грудь. Талию он подчеркнул широким кожаным черным поясом.

Билли Франческа / Getty Images

Платье Билли сочетал с черными ботильонами на высокой платформе и красным украшением на шее. Его лицо украшала щетина, которая придала его женственному аутфиту немного мужественности. Актер также сделал насыщенный макияж глаз, подчеркнув их черными стрелками и золотисто-медными тенями. В ушах у него были серьги-кольца с черными камушками.

На одну руку Франческа надел экстравагантную перчатку, в которой держал стакан с водой и лимоном.

Лысых мужчин в женских нарядах мы ранее уже видели. На красной дорожке "Эмми-2021" американский актер Карл Клемонс-Хопкинс появился в экстравагантном аутфите от Christian Siriano. На нем была белая блузка с обнаженными плечами, из-под которой он сверкнул своей волосатой грудью.

Карл Клемонс-Хопкинс / Getty Images

Блузку мужчина сочетал с черными широкими брюками и широким фиолетово-желтым длинным поясом, а также с черными замшевыми лоферами.

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