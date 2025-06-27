Любила быть яркой и платья-комбинации: какой была Анна Винтур в 80-х и 90-х, когда только возглавила Vogue

Анна Винтур / © Getty Images

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Поскольку на этом посту Винтур была с 1988 года, за эти десятилетия мода менялась и развивалась, что влияло и на образ самой Анны. Сегодня она любит массивные украшения, особенно редкие и винтажные, платье в цветочный принт, идеально скроенное пальто и солнцезащитные очки Chanel. Сама Винтур описывает свой стиль как «безопасный, граничащий с чрезвычайной скукой».

Однако когда она только возглавила издание — была значительно моложе и более открытой к модным экспериментам. Анна часто носила блески, обожала платья-комбинации, не носила бюстгальтеры, но часто появлялась и мини-юбках.

Поэтому предлагаем немного переместиться во времени и посмотреть, что носила в 80-х и 90-х женщина, которая наводит ужас на мир моды и которая, по слухам, стала прототипом для героини актрисы Мэрил Стрип — Миранды Пристли — в голливудском фильме 2006 года «Дьявол носит Prada».

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Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images