- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 1633
- Время на прочтение
- 1 мин
Любила быть яркой и платья-комбинации: какой была Анна Винтур в 80-х и 90-х, когда только возглавила Vogue
26 июня стало известно, что Анна Винтур — одна из самых известных фигур мира моды — уходит с поста главного редактора американского журнала Vogue, сообщил об этом издательский дом Condé Nast. Она занимала этот пост 37 лет.
Поскольку на этом посту Винтур была с 1988 года, за эти десятилетия мода менялась и развивалась, что влияло и на образ самой Анны. Сегодня она любит массивные украшения, особенно редкие и винтажные, платье в цветочный принт, идеально скроенное пальто и солнцезащитные очки Chanel. Сама Винтур описывает свой стиль как «безопасный, граничащий с чрезвычайной скукой».
Однако когда она только возглавила издание — была значительно моложе и более открытой к модным экспериментам. Анна часто носила блески, обожала платья-комбинации, не носила бюстгальтеры, но часто появлялась и мини-юбках.
Поэтому предлагаем немного переместиться во времени и посмотреть, что носила в 80-х и 90-х женщина, которая наводит ужас на мир моды и которая, по слухам, стала прототипом для героини актрисы Мэрил Стрип — Миранды Пристли — в голливудском фильме 2006 года «Дьявол носит Prada».