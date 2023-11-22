Любила дерзкие расцветки: реальные снимки принцессы Дианы в леопардовом купальнике, как в "Короне"

Принцесса Диана носила купальник с "хищным" принтом в Сен-Тропе в 1997 году, за несколько месяцев до своей смерти.

Если вы уже посмотрели первую часть финального сезона "Короны", который рассказывает о последних месяцах жизни принцессы Дианы, наверняка обратили внимание не только на роскошную игру Элизабет Дебики, но и на купальник, в котором появляется ее героиня в кадре. Речь идет о леопардовом сдельном купальнике от бренда Versace, который Диана носила с черными солнцезащитными очками от этого же бренда.

Элизабет Дебики в роли Дианы / скриншот с видео Netflix

Период жизни, когда Диана носила этот смелый наряд, в подробностях показали в одной из серий сериала. Купальник она надевала во время отдыха в Сен-Тропе с сыновьями и Доди Аль-Файедом в 1997 году.

Во время той ее поездки папарацци устроили за ней настоящую фотоохоту. Не став терпеть такое поведение, она на катере подплыла к фотографам узнать, сколько они еще будут ее преследовать.

Принцесса Диана, Сен-Тропе 1997 год / Фото: Getty Images

"Мы прекрасно проводим время, если не считать одной мелочи, ребята", - говорит Диана папарацци в этой сцене, добавляя: "Как долго мы будем получать удовольствие от вашей компании? Такое внимание начинает пугать мальчиков".

Принцесса Диана, Сен-Тропе 1997 год / Фото: Getty Images

Судя по фото и воспоминаниям очевидцев, подобная ситуация действительно произошла во время того отпуска.

Принцесса Диана, Сен-Тропе 1997 год / Фото: Getty Images

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