Любила хищный принт: архивные кадры актрисы Джины Лоллобриджиды в эффектном платье

Итальянка, прославившаяся ролью Эсмеральды в фильме "Собор Парижской Богоматери", всегда появлялась перед камерами в красивых образах.

Итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде сейчас 94 года, и в кино она уже очень давно не снимается, но вот в 50-60-х она была на пике своей популярности, и фотографы всячески пытались сделать новые снимки звезды, когда выпадала такая возможность.

На том этапе жизни из Италии актриса переехала с семьей в Канаду, но вот 13 августа 1960 года папарацци опять засняли ее Риме, в аэропорту Чампино. В тот год Джина прилетела для съемок в новом фильме, а вместе с ней - сын Андреа Милко-младший и муж Милко Скофича.

Джина Лоллобриджида / Associated Press

Папарацци сделали несколько снимков актрисы, когда она спускалась по трапу и помогала сойти сыну. На Лоллобриджиде было модное в то время платье длины миди с подчеркнутой поясом талией и юбкой А-силуэта. Интересно, что наряд был выполнен из ткани с животным принтом. Дополнила она образ бусами, сумочкой на короткой ручке и объемной прической.

Джина Лоллобриджида / Associated Press

К слову, со словенским врачом Милко Скофичем Джина развелась в 1971 году, а в 1979 году бывший муж погиб в автокатастрофе. Больше Джина замуж не вышла. Ее единственный сын не пошел ни по стопам матери, ни отца и стал экономистом.

Читайте также: Стильный и юный: архивное фото Ив Сен-Лорана на парижской вечеринке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку