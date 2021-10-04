Любила платья с "голым" эффектом: вспоминаем один из самых роскошных образов Марлен Дитрих

Предлагаем взглянуть на роскошное платье, которое артистка надевала для шоу в 1955 году.

Сейчас полупрозрачными нарядами уже никого не удивить, но вот в послевоенное время прозрачные вставки и бежевые ткани, которые создавали иллюзию "голого" платья были экстравагантной диковиной. Не все актрисы решались надевать подобные наряды, но те кто в них появлялся, безусловно, вошли в историю.

Одной из таких звезд была актриса Марлен Дитрих, которая помимо своих ролей и появлений в брюках также производила фурор роскошными иллюзорными платьями. В то время в Голливуде существовал как называемый "Кодекс Хейса", который запрещал киностудиям показывать обнаженные тела, но находчивая Дитрих нашла решение раскрыть свою сексуальность - платья с прозрачными вставками. Наряды были сшиты с тонких тканей и богато расшиты пайетками и бисером, которые прикрывали пикантные места, но при этом все равно были закрытыми. В подобном стиле сейчас работает ливанский модельер Эли Сааб, в нарядах которого звезды часто появляются на светских мероприятиях и красных дорожках.

В 50-е же годы актриса пользовалась услугами художника по костюмам Жан Луи Берто, более известного как просто Жан Луи. Создание любого такого наряда занимало несколько месяцев, так как каждая бусинка пришивалась вручную. Сама же Марлен принимала в этом всем непосредственное участие, ведь на каждой примерке регулировала процесс и контролировала то, где должна быть вышивка.

4 октября 1955 года Марлен Дитрих появилась на сцене отеля Sahara в Лас-Вегасе в одном из своих самых знаменитых нарядов. Платье было полностью расшито декором, имело длинные рукава и шлейф. Декольте наряда Жан Луи сделал прозрачным, а одно плече украшали перья, плавно перетекающие в накидку.

Марлен Дитрих / Associated Press

За выступления в этом отеле артистка получала огромные на то время деньги - 30 тысяч долларов в неделю. Работала она так три недели, пока ей не предложили новый контракт на 200 тысяч долларов. Шоу были коротким и состояли всего из нескольких песен. На сцене Дитрих демонстрировал свои самые эффектные образы, которые привлекали гостей.

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