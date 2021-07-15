Любимая модель принцессы Уэльской: Дом Gucci перевыпустил сумку и назвал ее в честь Дианы

Модный Дом Gucci в честь прошедшего юбилея принцессы Дианы, которой 1 июля 2021 года исполнилось бы 60 лет, перевыпустил одну из любимых сумок принцессы Уэльской.

В 90-е супруга принца Чарльза Диана обожала выходить на прогулки, на шопинг или брать в поездки свою любимую сумку от Gucci Bamboo tote. Сумка из гладкой кожи прямоугольной формы, кремово-коричневого цвета была дополнена короткими бамбуковыми ручками. С этой сумкой Диану запечатлели, когда она покидала Caffe Greco во время частного визита в Рим 16 июня 1996.

К юбилею Дианы, Модный дом Gucci перевыпустили ее любимую сумку, которая теперь официально переименована в Diana. На своей странице в Instagram бренд презентовал новинку в разных цветах.

Принцесса Диана, 1996 год, Рим / Getty Images

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"Новая коллекция #guccidiana, которая является усовершенствованием предыдущей сумки Gucci Bamboo Bag, которую принцесса Диана выбирала для ежедневных выходов в 90-е".

Особенностью новой модели сумки являются съемные ремешки вокруг ручек ярких, даже неоновых цветов. Размеры модели также можно выбирать от версии Mini до стандартной классической.

Напомним, в честь принцессы Дианы также была названа сумка Lady Dior. Эта легендарная сумка была выпущена в 1994 году под названием Chouchou. Но уже в 1995 году ей было суждено получить второе имя, под которым она и вошла в историю моды. Во время визита в Париж принцесса Диана получила сумку Dior в подарок от Бернадетт Ширак - жены Жака Ширака. Диане сумочка очень понравилась, и она стала заказывать каждую новую модель.

Принцесса Диана с сумкой Lady Dior / Getty Images

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