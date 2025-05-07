Любимая сумка принцессы Дианы: элегантный аксессуар о котором никогда не говорят

Принцесса Диана / © Getty Images

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Обычно принцесса ассоциируется у всех с Lady Dior, однако в коллекции у британской аристократки было много моделей сумок, которые незаслуженно остаются вне вниманию. На самом деле одной из самых любимых сумок принцессы Уэльской была лаконичная модель от Salvatore Ferragamo.

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Сумку создали специально для леди Дианы в 1990 году. Это была небольшая но вместительная сумка с несколькими отделениями и застежкой-кольцом Gancini. Ее можно было носить как клатч, а также как сумку, поскольку в комплекте шла шлейка-цепочка.

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Диана появлялась с сумкой Ferragamo на деловых встречах и официальных мероприятиях, которые требовали дресс-кода. Особенно отлично аксессуар всегда сочетался с ее яркими костюмами.

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Известно, что у Дианы этой модели сумки было очень много — ее коллекция насчитывала около 20 экземпляров — такое утверждение сделала Сара Мауэр из Vogue однажды подсчитав ее аксессуары. Дело в том, что эти сумки у нее были в разных цветах и из разных материалов. На архивных фотографиях можно увидеть, что сумки Ferragamo у нее есть в черном, коричневом, бежевом, зеленом, синем, голубом цветах. Также у принцессы была модель из замши и текстурной кожи.

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Из-за любви принцессы к этому аксессуару, бренд позже назвал этот дизайн в ее честь — теперь сумка носит название Diana clutch.

© Getty Images

© Getty Images

Сумка продается и сегодня — ее перевыпустили в двухтысячных годах и она стала неопоримой классикой. На данный момент существует две вариации цветов — черный и зеленый, а также две вариации кожи — телячья и крокодила.

Также Диана вдохновила, помимо Christian Dior и Salvatore Ferragamo, еще и бренд Tod’s окрестить классическое кожаное изделие в ее честь.

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images