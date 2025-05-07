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- Шоу-бизнес
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Любимая сумка принцессы Дианы: элегантный аксессуар о котором никогда не говорят
Диана никогда не пыталась быть модной, но у нее, благодаря стараниям стилиста Анны Харви, это замечательно получалось.
Обычно принцесса ассоциируется у всех с Lady Dior, однако в коллекции у британской аристократки было много моделей сумок, которые незаслуженно остаются вне вниманию. На самом деле одной из самых любимых сумок принцессы Уэльской была лаконичная модель от Salvatore Ferragamo.
Сумку создали специально для леди Дианы в 1990 году. Это была небольшая но вместительная сумка с несколькими отделениями и застежкой-кольцом Gancini. Ее можно было носить как клатч, а также как сумку, поскольку в комплекте шла шлейка-цепочка.
Диана появлялась с сумкой Ferragamo на деловых встречах и официальных мероприятиях, которые требовали дресс-кода. Особенно отлично аксессуар всегда сочетался с ее яркими костюмами.
Известно, что у Дианы этой модели сумки было очень много — ее коллекция насчитывала около 20 экземпляров — такое утверждение сделала Сара Мауэр из Vogue однажды подсчитав ее аксессуары. Дело в том, что эти сумки у нее были в разных цветах и из разных материалов. На архивных фотографиях можно увидеть, что сумки Ferragamo у нее есть в черном, коричневом, бежевом, зеленом, синем, голубом цветах. Также у принцессы была модель из замши и текстурной кожи.
Из-за любви принцессы к этому аксессуару, бренд позже назвал этот дизайн в ее честь — теперь сумка носит название Diana clutch.
Сумка продается и сегодня — ее перевыпустили в двухтысячных годах и она стала неопоримой классикой. На данный момент существует две вариации цветов — черный и зеленый, а также две вариации кожи — телячья и крокодила.
Также Диана вдохновила, помимо Christian Dior и Salvatore Ferragamo, еще и бренд Tod’s окрестить классическое кожаное изделие в ее честь.