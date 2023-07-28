Любимцы миллионов возвращаются: в украинский прокат выйдет анимационный фильм о черепашках-ниндзя

Это седьмая картина в серии фильмов о черепашках-супергероях, которую покажут в кинотеатре.

В украинский прокат совсем скоро, 2 августа, выйдет анимационное происшествие "Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром"​ от кинокомпании Paramount Pictures. Режиссерами фильма выступили Джефф Роу и Кайлер Спирс.

По словам продюсера ленты Сета Рогена, впервые в истории франшизы, чтобы сохранить подлинность подросткового духа в мультфильме, всех четырех черепашек озвучили настоящие подростки, в отличие от взрослых актеров в других версиях.

Сюжет:

Легендарные черепашки-ниндзя, любимцы миллионов, возвращаются на большие экраны в новом анимационном происшествии. Долгое время братья-черепахи скрывались от мира в канализации Нью-Йорка. Они решают подняться вверх, где столкнутся с армией мутантов. Перед черепашками-ниндзя предстанет миссия – спасти город от зла. Вместе с новой подругой Эйприл О'Нил бесстрашные супергерои сделают все, чтобы остановить врага.

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