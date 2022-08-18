Любимец миллионов: вспоминаем, каким был Патрик Суэйзи - звезда фильма "Грязные танцы"

18 августа родился любимец миллионов - актер Патрик Суэйзи. В первую очередь знаменитость ассоциируется со своим фильмом-прорывом "Грязные танцы", где сыграл вместе с Дженнифер Грей. После у актера была еще одна успешная роль в фильме "Привидение", сделавшая его звездой мирового уровня.

Патрик родился в Хьюстоне, штат Техас, и был вторым из пятерых детей Пэтси Суэйзи танцовщицы, хореографа и преподавателя танцев, и Джесси Суэйзи инженера-чертежника. С раннего детства он был очень активным и занимался многими видами спорта, боевых искусств и танцами. В начала карьеры он снимался в малобюджетном кино и рекламе. Малобюджетным считался и фильм "Грязные танцы" и никто не ждал, что он получит такую популярность.

Еще до своего кинопрорыва актер женился на Лизе Ниеми с которой прожил в браке 34 года, до конца своей жизни. Они познакомились, когда Патрику было 18 лет, а Лизе - 14. Детей у пары не было.

В 2009 году актер узнал, что у него рак поджелудочной железы четвертой стадии. В том же году, 14 сентября, возрасте 57 лет он скончался. По завещанию, его тело было кремировано, прах развеян на ранчо в Нью-Мексико.

Предлагаем вспомнить, каким был актер в лучшие годы свей жизни по этих снимках.

Патрик Суэйзи / Фото: Associated Press

Патрик Суэйзи / Фото: Associated Press

Патрик Суэйзи с женой / Фото: Associated Press

Патрик Суэйзи с женой / Фото: Associated Press

Патрик Суэйзи и кинопродюсер Дон Хан / Фото: Associated Press

Патрик Суэйзи и Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

Патрик Суэйзи / Фото: Associated Press

Патрик Суэйзи / Фото: Associated Press

Читайте также: