Любимое занятие: Изабель Гулар в бикини продемонстрировала стойку на голове

39-летняя топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – уделяет много времени занятиям спортом, поэтому находится в отличной физической форме.

Сейчас звезда находится в Сан-Паулу, Бразилия, откуда и показала видео, на котором демонстрирует свою уже фирменную стойку на голове. Одета Гулар в черное бикини.

Напомним, ранее Изабель Гулар на отдыхе похвасталась идеальной фигурой. Она была запечатлена в белом кроп-топе и голубых стрингах, сидящей на столе под огромным красным зонтом, а в руках у нее был бокал с напитком.

Изабель Гулар / Фото: Instagram Изабель Гулар

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