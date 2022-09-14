Любимый браслет королевы Камиллы: рассматриваем украшение, которое супруга Чарльза III почти никогда не снимает

У новоиспеченной королевы Великобритании имеется коллекция лаконичных и уже культовых украшений от французского бренда. Любимое из них - браслет.

Обычно представителей британской королевской семьи не встретить в украшениях от известных брендов, ведь чаще всего ювелирные изделия, в которых они выходят в свет, старинные, переделанные из старинных или сделанные на заказ. Однако Камилла, новая королева-консорт Великобритании, очень любит не только украшения из королевской сокровищницы, но и люксовую французскую фирму Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Браслет Van Cleef & Arpels Alhambra / Фото: vancleefarpels.com

На руке у новоиспеченной королевы мы заметили лаконичный браслет от этого бренда. Модель браслета называется Vintage Alhambra и выполнена в форме четырехлистного клевера. Материалы, использованные в браслете, - 18-каратное золото и агат.

Первое украшение Alhambra была создана в 1968 году - это было длинное колье с 20 мотивами в форме четырехлистного клевера из желтого золота с абстрактным узором и обрамлением из золотых бусин. Украшение имело моментальный успех и стало настоящим символом удачи, а также одним из символов Дома Van Cleef & Arpels.

Королева-консорт Камилла / Фото: Getty Images

Кто подарил Камилле этот браслет, неизвестно, возможно, это подарок Чарльза, а возможно, ее детей. Но, как бы там ни было, украшение - одно из любимых у королевы. Ведь она практически никогда его не снимает, может, она и правда верит в удачу четырехлистника.

Королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Но это неединственное изделие от Van Cleef & Arpels, которое есть у Камиллы. Также она неоднократно появлялась на публике в целых парюрах с перламутровыми и малахитовыми вставками.

Королева-консорт Камилла / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камилла / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камилла / Фото: Getty Images

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