Королева стильных оправ: какие солнцезащитные очки носит Йоко Оно

Показываем самые стильные модели очков в гардеробе знаменитости.

Солнцезащитные очки – главная модная фишка образа Йоко Оно. Художница всегда появляется в этом аксессуаре, и, если ее одежда очень сдержанная и однотонная, то вот в выборе очков и шляпок (еще одна излюбленная ею деталь гардероба) она позволяет себе эксперименты. Коллекция у Йоко огромная, и заметить в ней можно массивные модели в толстой оправе, большие очки с градиентом на стеклах, квадратные в стиле 90-х, кошачий глаз и даже тишейды, которые любил ее муж Джон Леннон.

Носит Йоко Оно солнцезащитные очки не всегда прямо на глазах, а часто спускает их на нос, особенно если это модели с небольшими линзами. Многие из этих моделей до сих пор актуальны, поэтому предлагаем их рассмотреть поближе.

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

Йоко Оно / Associated Press

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