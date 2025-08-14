Любимый цвет Елизаветы Боуз-Лайон: какой оттенок королева-мать носила чаще всего

Елизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Синий цвет занимает особенное место в модной истории британской королевское семье, ведь на протяжении многих лет его носят принцессы и королевы на важные мероприятия. Но одной из тех, кото особенно любила все оттенки синего была Елизавета Боуз-Лайон — мать королевы Елизаветы II.

На многих фотографиях она была запечатлена именно в таком цвете нарядов. Обычно королева-мать носила платья миди свободного фасона, которые также были дополнены накидкой в цвет, широкополой шляпой и драгоценностями.

В своей книге «Запасной» правнук Елизавета Боуз-Лайон принц Гарри назвал синий цвет ее любимым.

«Она, помню, всегда ходила в синем. Синий кардиган, синяя юбка с тартаном, синяя шляпка. Синий был ее любимый цвет», — писал он вспоминая прабабушку.

Эксперт по поведенческой цветовой психологии Карен Халлер описала этот цвет как:

«С точки зрения психологии цвета темно-синий цвет говорит о том, что вы занимаете авторитетную позицию, заслуживаете доверия, надежны и на вас можно положиться. Вы обладаете чувством долга и относитесь к нему серьезно и сосредоточенно».

Это объясняет, почему этот цвет так популярен среди королевской семьи в целом, ведь также большой его поклонницей является королева Камилла, которая после коронации неоднократно надевала этот оттенок. Поклонники Ее Величества уже прозвали этот цвет «королевский синий», а эксперты принялись разбирать, что такого особенного в этом оттенке, который так полюбился супруге короля Чарльза III.