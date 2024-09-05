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Любит активный отдых: топ-модель Алессандра Амбросио в купальнике сыграла в пляжный волейбол

Любит активный отдых: топ-модель Алессандра Амбросио в купальнике сыграла в пляжный волейбол

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Бразильянка продемонстрировала отличную физическую форму.

43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – показала в своем Instagram, как активно провела выходные. Она играла в волейбол на одном из пляжей в Санта-Монике, Калифорния.

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На фото модель запечатлена в черном слитном купальнике, кепке и солнцезащитных очках. "Готова к подаче", - гласит подпись под фото.

© Instagram Алессандры Амбросио
Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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Также Але устроила себе на пляже небольшую фотосессию и позировала на берегу и в волнах Тихого океана.

Напомним, ранее Алессандра Амбросио отдыхала на Гавайях с детьми и показывала снимки, на которых она позировала, подчеркнув красивую фигуру красным купальником.

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