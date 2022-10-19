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Любит быть в центре внимания: Ники Хилтон надела серебристое платье Michael Kors на церемонию

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Любит быть в центре внимания: Ники Хилтон надела серебристое платье Michael Kors на церемонию

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Как и ее сестра Пэрис, Ники любит гламурные образы и бриллианты.

На этой неделе голливудская миллионерша и наследница семейного отельного бизнеса Ники Хилтон и ее муж Джеймс Ротшильд посетили церемонию вручения награды "Золотое сердце", организованную благотворительной организацией God's Love We Deliver.

Ники Хилтон с мужем / © Associated Press
Ники Хилтон с мужем / Фото: Associated Press

Для выхода в свет Ники выбрала гламурный образ - сверкающее серебристое платье на бретельках от Michael Kors, которое сочетала с серебряными туфлями на высоком каблуке с ремешками, а также с бриллиантовыми украшениями.

Муж знаменитости был одет в темно-синий костюм и белую рубашку. От галстука Ротшильд отказался, добавив таким образом немного непринужденности в образ.

Ники Хилтон / © Associated Press
Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Напомним, совсем недавно Хилтон также была замечена среди гостей на показе весна-лето 2023 Michael Kors, который проходил в Нью-Йорке. Вероятно, тогда она и присмотрела себе это платье для светского выхода.

Ники Хилтон / © Associated Press
Ники Хилтон / Фото: Associated Press

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