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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
443
Время на прочтение
1 мин

Любит быть эффектной: Мэрайя Кэри пришла на интервью в платье с леопардовым принтом

Совсем скоро выходит ее новый альбом, поэтому певица стала чаще появляться на публике.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Поп-звезда, которая прославилась как «королева Рождества», выпустила новую песню под названием Sugar Sweet. Это второй сингл, выпущенный перед 16-м студийным альбомом Кэри Here For It All, который выходит 26 сентября. В июне она также выпустила главный сингл Type Dangerous.

Перед релизом песни певица посетила интервью в Лос-Анджелесе на шоу Jimmy Kimmel Live. В тот день артистка решила быть особенно эффектной и надела обтягивающее платье в леопардовый принт. У платья была бретелька-халтер и декольте-сердце.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Образ Мэрайя дополнила черными колготками, обувью на платформе, а также гламурным макияжем, очками и бриллиантовыми украшениями. Ее волосы выглядели по-особенному красиво, ведь их ее стилисты собрали в высокий хвост.

В шоу Мэрайя рассказала гостевой ведучей Фортун Феймстер об автографе на груди Рианны, работе в спорт-баре, покупке арбуза и о том, как стать гей-иконой, непризнании течения времени, трех разных обложках альбомов и посещении Диснейленда.

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
443
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