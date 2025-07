Любит быть эффектной: Мэрайя Кэри пришла на интервью в платье с леопардовым принтом

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Реклама

Поп-звезда, которая прославилась как «королева Рождества», выпустила новую песню под названием Sugar Sweet. Это второй сингл, выпущенный перед 16-м студийным альбомом Кэри Here For It All, который выходит 26 сентября. В июне она также выпустила главный сингл Type Dangerous.

Перед релизом песни певица посетила интервью в Лос-Анджелесе на шоу Jimmy Kimmel Live. В тот день артистка решила быть особенно эффектной и надела обтягивающее платье в леопардовый принт. У платья была бретелька-халтер и декольте-сердце.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Образ Мэрайя дополнила черными колготками, обувью на платформе, а также гламурным макияжем, очками и бриллиантовыми украшениями. Ее волосы выглядели по-особенному красиво, ведь их ее стилисты собрали в высокий хвост.

Реклама

В шоу Мэрайя рассказала гостевой ведучей Фортун Феймстер об автографе на груди Рианны, работе в спорт-баре, покупке арбуза и о том, как стать гей-иконой, непризнании течения времени, трех разных обложках альбомов и посещении Диснейленда.

Мэрайя Кэри / © Associated Press Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Associated Press Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Associated Press Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images