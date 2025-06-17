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- Шоу-бизнес
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Любит быть в центре внимания: Мэрайя Кэри в маленьком черном платье в объективах фотографов
Певица носила платье в свое млюбимом стиле.
Американская суперзвезда Мэрайя Кэри попала под прицел папарацци в Лондоне, когда выходила из отеля Corinthia. Надела она по такому случаю свой любимый наряд — черное обтягивающее мини-платье.
Наряд певицы был трикотажным и подчеркивал ее постройневшую фигуру. У платья был лаконичный вырез, длинные рукава сеточкой, а носила она его в сочетании с черными капроновыми колготками, сапогами и солнцезащитными очками. Также 56-летняя звезда сделала красивую укладку и макияж.
Напомним, что несколькими днями ранее Мэрайя Кэри выходила на сцену. Певица посетила церемонию вручения премии BET Awards 2025 в понедельник вечером. Она блистала на сцене не в одном, а сразу в двух ослепительных гламурных платьях, в которых произвела фурор.