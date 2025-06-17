Любит быть в центре внимания: Мэрайя Кэри в маленьком черном платье в объективах фотографов

Мэрайя Кэри / © Getty Images

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Американская суперзвезда Мэрайя Кэри попала под прицел папарацци в Лондоне, когда выходила из отеля Corinthia. Надела она по такому случаю свой любимый наряд — черное обтягивающее мини-платье.

Наряд певицы был трикотажным и подчеркивал ее постройневшую фигуру. У платья был лаконичный вырез, длинные рукава сеточкой, а носила она его в сочетании с черными капроновыми колготками, сапогами и солнцезащитными очками. Также 56-летняя звезда сделала красивую укладку и макияж.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Напомним, что несколькими днями ранее Мэрайя Кэри выходила на сцену. Певица посетила церемонию вручения премии BET Awards 2025 в понедельник вечером. Она блистала на сцене не в одном, а сразу в двух ослепительных гламурных платьях, в которых произвела фурор.

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Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри / © Associated Press Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Associated Press Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Associated Press Мэрайя Кэри / © Getty Images Мэрайя Кэри / © Getty Images